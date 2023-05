DFB-Pokalfinale „Gar keine Rolle“: Krösche ist Duell der Systeme egal

Einigkeit herrscht darüber, welcher Club am Wochenende mehr Fans nach Berlin bringt. „Wir sind ja dafür bekannt, dass wir Auswärtsspiele zu Heimspielen machen. Gar nicht immer direkt im Stadion, sondern um das Spiel herum. In der Stadt wird man das Gefühl haben, dass Eintracht Frankfurt ein Heimspiel hat“, sagte Krösche. In der Stadt werden rund 50.000 Fans der Hessen erwartet. Eberl gestand ein, dass die Frankfurter „ein Stück weit routinierter im Organisieren von Tickets“ seien.