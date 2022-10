DFB-Pokal : Gegen überforderte Arminia: VfB jubelt auch im Pokal

Stuttgart Ohne Mühe ist der VfB Stuttgart unter Interimstrainer Wimmer in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Beim lockeren Sieg gegen Zweitligist Bielefeld sammeln die Schwaben weiter Selbstvertrauen.

Wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga bleibt der VfB Stuttgart unter Interimstrainer Michael Wimmer auch im DFB-Pokal in der Erfolgsspur. Die Schwaben gewannen am Mittwochabend nach einer eindrucksvollen Leistung mit 6:0 (4:0) gegen das desolat verteidigende Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld.

Im Vergleich zu den vielen mäßigen Auftritten, die zur Freistellung von Pellegrino Matarazzo in der zurückliegenden Woche geführt hatten, war der VfB kaum wiederzuerkennen. Die Gastgeber liefen früh an, fanden immer wieder spielerische Lösungen und kontrollierten das Spiel.

Neu formierte Abwehr fast nicht benötigt

Bei den Stuttgartern fehlte in der Defensive das Trio, das noch gegen Bochum von Beginn an auf dem Feld gestanden hatte. Auch im Tor setzte Wimmer wie vereinbart auf Pokal-Schlussmann Fabian Bredlow. Gefordert wurde die neu formierte Abwehr aber kaum. Auch Silas konnte sich als Schienenspieler immer wieder auf der rechten Seite in die Offensive einschalten. Bei einer weiteren Sosa-Flanke konnte er ungedeckt den Ball per Volleyschuss verwandeln.