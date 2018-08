Gladbach vor dem Pflichtspielstart erneut Verletzungssorgen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach beginnt auch die neue Spielzeit mit Verletzungssorgen. dpa

Die Mannschaft von Coach Dieter Hecking, der zum 50. Mal in einem Pokalspiel als Trainer auf der Bank sitzt, muss zum Start im DFB-Pokal am Sonntag beim Bremer Fünftligisten BSC Hastedt antreten. Dabei fehlen in Lars Stindl, Nico Elvedi, Ibrahima Traoré und Neuzugang Michael Lang gleich vier Stammkräfte, zudem fallen drei weitere Spieler aus.

Einige Akteure wie etwa Torhüter Yann Sommer könnten geschont werden. An der Favoritenrolle gibt es ohnehin keine Zweifel. „Wir sind der Bundesligist und müssen da gewinnen. Wir wollen von der ersten Minute an zeigen, wer der Chef auf dem Platz ist und eine saubere Leistung abliefern“, sagte Defensivspieler Tobias Strobl.

