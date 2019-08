DFB-Pokal : Großkreutz will BVB ärgern - Uerdinger mit Personalsorgen

Großkreutz will BVB ärgern - Uerdinger mit Personalsorgen

Düsseldorf Nach 23 Jahren kommt es zwischen dem KFC Uerdingen (früher Bayer Uerdingen) und Borussia Dortmund wieder zu einem Pflichtspiel.

Die Krefelder, die 14 Jahre lang in der Bundesliga spielten und 1985 sogar den DFB-Pokal gewinnen konnten, gehen im Duell der ersten Pokal-Hauptrunde allerdings als krasser Außenseiter ins Spiel, das am Freitag (20.45 Uhr/Sky/Sport1) in der Düsseldorfer Arena ausgetragen wird.