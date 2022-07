Erste Runde im DFB-Pokal : Gut gebrüllt: 1860-Coach erinnert vor BVB an Bayern-Blamage

München Das altehrwürdige Grünwalder Stadion in München steht vor einem stimmungsvollen Pokalabend - auch wenn die Rollen zwischen 1860 und Borussia Dortmund klar verteilt scheinen. Aber wer weiß das schon?

„Ich kann mich noch immer erinnern an Vestenbergsgreuth...“, sagte der gebürtige Oberpfälzer Köllner genüsslich in Erinnerung an eine der größten Pokal-Sensationen, die sich vor fast 20 Jahren in Franken zugetragen hatte. 1994 besiegte der damalige Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth Bayern Münchens Starsensemble um Torwart-Titan Oliver Kahn und Weltmeister Lothar Matthäus sowie Trainer Giovanni Trapattoni in der ersten Runde mit 1:0 - rumms!