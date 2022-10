DFB-Pokal : Hessen-Derby und zwei weitere Achtelfinal-Spiele im Free-TV

Frankfurt/Main Drei Achtelfinal-Spiele des DFB-Pokals werden live im Free-TV zu sehen sein. Das geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte.

In der ARD sind demnach 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München am 1. Februar (20.45 Uhr) sowie das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98 am 7. Februar (20.45 Uhr) zu sehen. Das ZDF übertragt das Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund, das am 8. Februar um 20.45 Uhr angepfiffen wird.