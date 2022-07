DFB-Pokal : Hoffenheim dank Neuzugängen weiter: 2:0 in Rödinghausen

Rödinghausen Die erste Hürde ist genommen. Doch das 2:0 beim SV Rödinghausen fiel Hoffenheim beim Einstand des neuen Trainers André Breitenreiter bedenklich schwer. Zwei Neuzugänge ebneten den Weg.

TSG zunächst ohne Ideen und Tempo

Der in der Vorbereitung ungeschlagene Bundesligist erspielte sich mit zunehmender Spielzeit zwar mehr Ballbesitz, aber nicht die besseren Chancen. Es mangelte an Ideen und Tempo, um die dichtgestaffelte Abwehr des Viertligisten ins Wanken zu bringen. Lediglich Prömel (8.), der als einziger Sommer-Zugang der Hoffenheimer in der Startelf stand, kam mit einem Schuss dem gegnerischen Tor nahe. Das torlose Remis zur Pause war Ausdruck einer über weite Strecken farblosen Partie, in der vor allem bei den Gästen viele Wünsche offen blieben.