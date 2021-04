DFB-Pokal-Halbfinalist : Holstein-Coach Werner: „In Kiel glücklich“

Kiel Erfolg weckt Aufmerksamkeit: Auf ein mögliches Interesse anderer Vereine an Trainer Ole Werner reagiert Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke gelassen.

Der in der Nähe von Kiel geborene Werner legt seinen Fokus aktuell ganz auf seinen Heimatclub. „Meine Situation in Kiel ist klar, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in der Stadt generell wohlfühle“, meinte er im Interview der „Welt“. Trotz alledem sei es „natürlich auch so, dass es in dem Moment, wo Dinge gut laufen, schnell ein Thema werden kann“. Aktuell sei er aber „in Kiel glücklich“, betonte er.