Zweitrunden-Nachholspiel : In Leverkusen winkt ein echter Pokal-Fight

Leverkusen Eintracht Frankfurt stand 2017 im Pokalfinale, holte 2018 den Pott und scheiterte im Vorjahr erst im Halbfinale. Leverkusen stand da im Endspiel und verlor wie 2018 im Halbfinale erst gegen die Bayern. Die beiden heutigen Gegner wissen, wie DFB-Pokal geht.

Doch der Respekt voreinander ist riesig. Die Eintracht schlug zehn Tage vor dem Wiedersehen am Dienstag die favorisierten Leverkusener in der Liga mit 2:1. Was bei Bayer nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Im Gegenzug haben die Hessen noch etwas weiche Knie, wenn sie an die letzten beiden Gastspiele in der BayArena zurückdenken, die sie mit 1:6 und 0:4 verloren.