Viele Reaktionen Kaiserslautern im Pokalfinale: So feiert das Netz

Auf der Facebook-Seite des 1. FC Kaiserslautern selbst fällt der Jubel natürlich noch lauter aus. „Wir haben es uns verdammt nochmal Verdient! Verdammt nochmal Verdient! Nach all den Jahren wo wir Leid hatten und uns aufgeregt haben usw.. nochmal Wir haben es uns verdammte scheiße nochmal Verdient!“, schreibt ein Fan da. „Finaaaaaaaaaleeeeeee! Scheiß egal, wie es dort ausgeht, ich bin so stolz auf diese Mannschaft, was sie im Pokal geleistet haben. Wir sehen uns alle in Rot in Berlin“, jubelt ein weiterer.