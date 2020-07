Geister-Finale in Berlin : Keller nach Pokalendspiel: „Haben Fans schmerzhaft vermisst“

Berlin DFB-Präsident Fritz Keller hat nach dem Pokalsieg des FC Bayern München einmal mehr die Umstände des diesjährigen Endspiels bedauert.

Wegen des strengen Hygienekonzepts in Folge der Corona-Pandemie mussten die Spiele in Bundesliga und Pokal seit dem Wiederbeginn ohne Zuschauer stattfinden. „Dass wir überhaupt hier stehen dürfen, haben wir fleißigen Menschen zu verdanken. Euch Fans haben wir heute so schmerzhaft vermisst“, sagte Keller im Berliner Olympiastadion.

Auch Thomas Müller stimmte nach der Siegerehrung nachdenkliche Töne an. „Es ist auch ein bisschen ein trauriger Moment. Wenn in so einem Pokalfinale in so einem herrlichen Stadion die Fans fehlen“, sagte der Münchner Vize-Kapitän. „Da habe ich bei der Siegerehrung auch einen nachdenklichen Moment gehabt. Es tut auch ein bisschen weh.“ In der Bundesliga habe man sich notgedrungen an die Situation gewöhnt, in einem Endspiel sei das aber eine andere Sache.