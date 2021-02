DFB-Pokal : Kiels Elfmeter-Könige bejubeln Viertelfinaleinzug

Kiel Erst die Bayern, jetzt Darmstadt. „Der Wahnsinn geht weiter“, frohlockt Fin Bartels. Nach dem 7:6 im Elfmeterschießen stehen die Kieler Zweitliga-Fußballer erstmals nach neun Jahren wieder unter den besten acht Mannschaften.

Held des Abends war Abwehrspieler Simon Lorenz, der den entscheidenden Elfmeter gegen Darmstadts Keeper Marcel Schuhen verwandelte. In der regulären Spielzeit hatten Janni Serra (58.) für Kiel und Serdar Dursun (86.) für Darmstadt getroffen. Zum letzten Mal hatten die Kieler zuvor 2012 im Viertelfinale gestanden.

„Der Wahnsinn geht weiter“, rief Kiels Mittelfeldmann Fin Bartels nach dem Spiel. Sein Trainer Ole Werner war dagegen sehr viel abgeklärter: „Das war ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe“, urteilte der 32-Jährige: „Im Elfmeterschießen gewinnt am Ende des Tages die glücklichere Mannschaft.“ Darmstadts Trainer Markus Anfang, der Holstein 2017 in die 2. Bundesliga geführt hatte, war dagegen enttäuscht: „Das ist für uns wahnsinnig bitter, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben.“

Beide Trainer hatten mehrere Wechsel in der Startformation vorgenommen. Bei den Kielern übernahm wie erwartet Lorenz den Platz des verletzten Marco Komenda in der Innenverteidigung, bei Darmstadt spielte Mittelfeldmann Victor Palsson erstmals seit November vergangenen Jahres wieder von Beginn an.