später lesen Achtelfinale im DFB-Pokal Klassiker zwischen Bayern und BVB zum Jahresabschluss FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Twittern

Teilen



Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2017 kommt es im DFB-Pokal-Achtelfinale zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die beiden Top-Clubs treffen am Mittwoch schon in der siebten Pokal-Saison in Serie aufeinander, im Vorjahr hatte der BVB in München triumphiert. Von Stefan Tabeling, dpa