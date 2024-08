Fußball Klein gegen Groß im Pokal: Wer schafft die Sensation?

Die Partie, die in dieser ersten Runde des DFB-Pokals am meisten nach „David gegen Goliath“ aussieht, rangiert eher unter ferner liefen. Oberligist TuS Koblenz empfängt am Montag im beschaulichen Sportpark Oberwerth den vier Ligen höher spielenden VfL Wolfsburg. Einen größeren Klassenunterschied hat keine der 29 weiteren Partien am Wochenende zu bieten - manche der vermeintlich anderen Kleinen, die gegen die ganz Großen spielen, sind auf dem Papier gar nicht mehr so klein.