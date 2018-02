später lesen DFB-Pokal Köpke lost Halbfinale in der Sportschau aus Teilen

Twittern

Teilen



Bundestorwarttrainer Andreas Köpke lost am Sonntagabend die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal aus. Die Auslosungszeremonie findet im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 18.00 Uhr) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die vier Halbfinalisten sind Rekordpokalsieger Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Das Halbfinale wird am 17. und 18. April 2018 ausgetragen. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt.