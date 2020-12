Nach Bayern und Leverkusen : Leipzig drängt für mehr Urlaub auf Verlegung von Pokalspiel

Leipzig RB Leipzig möchte sein DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg nicht wegen der hohen Belastung verlegen. Der Grund ist vielmehr, dass die Spieler des Fußball-Bundesligisten mehr Urlaub bekommen sollen.

„Es gibt einige Spieler, die ihre Familien zuletzt vor einem Jahr gesehen haben. Theoretisch müssten Spieler aus dem Ausland am Heiligen Abend wieder antanzen, damit wir am 29. Dezember mit dem Training beginnen können“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. Das Spiel in Augsburg ist für den 22. Dezember angesetzt. Bisher sperrt sich der FCA gegen eine Verlegung, RB erwägt deshalb eine Klage.