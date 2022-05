DFB-Pokal-Finale : Leipzig im Party-Modus: Fans für Streich wichtiger als Pokal

Berlin Bei RB Leipzig folgt auf den ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte die große Sause. Freiburgs Coach hat mit Blick auf die Unterstützung der Fans einen Wunsch, der ihm sogar wichtiger ist als die Trophäe.

Jubel von Notfall unterbrochen

Bei Streich überwiegt der Stolz

Eine große Feier steht am Sonntagabend auch in Freiburg an. Eine „wahnsinnig tolle Saison“ habe sein Team gespielt, lobte Trainer Christian Streich. Dass es nach der verpassten Champions-League-Qualifikation am Ende auch nicht zum ersten Pokalsieg reichte, werde am Sonntag wohl „brutal weh tun“ und am Montag „nochmal mehr“, prophezeite der 56 Jahre alte Coach. Am Samstagabend überwog bei ihm aber der Stolz.