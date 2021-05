DFB-Pokal : Leipzig im Pokalfinale - Baumann: Kohfeldt bleibt

Bremen Zwei Joker-Tore bringen RB Leipzig ins Endspiel um den DFB-Pokal. Der SV Werder Bremen kämpft und geht trotzdem als Verlierer vom Platz. Im Abstiegskampf setzen die Bremer weiter auf ihren Trainer.

Zuvor hatte Hee-Chan Hwang (93.) getroffen. Damit stehen die Leipziger zum zweiten Mal nach 2019 im Pokalendspiel und treffen am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Borussia Dortmund und dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, das an diesem Samstag stattfindet.

Die in der Liga stark vom Abstieg bedrohten Bremer kassierten trotz einer couragierten Leistung den nächsten Rückschlag. Doch der Auftritt der Mannschaft überzeugte trotz der siebten Niederlage im achten Pflichtspiel die Bosse von Kohfeldt, der Werder zum Klassenverbleib führen soll. „Florian wird Trainer bleiben. Wir glauben, dass wir in dieser Konstellation unser Ziel, den Klassenerhalt, auch erreichen können“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann dem TV-Sender Sky. Und weiter: „Wenn die Mannschaft auch in den nächsten Spielen so auftritt, dann bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Baumann,