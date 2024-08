Fußball Live-Spiele, Prämien, Regeln: So läuft der DFB-Pokal

Für die zweite Pokalrunde sieht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den 29. und 30. Oktober als Termine vor. Die Achtelfinalpartien sollen am 3. und 4. Dezember ausgetragen werden. Die Viertelfinalbegegnungen finden dann im kommenden Jahr an vier verschiedenen Tagen statt: Die Teams treffen am 4. und 5. Februar sowie am 25. und 26. Februar aufeinander. Am 1. und 2. April finden die beiden Halbfinalspiele statt. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 24. Mai 2025 terminiert.