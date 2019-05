DFB-Pokalfinale : Magath traut Leipzig viel zu - „Kovac macht es gut“

Aschaffenburg Der ehemalige Bayern-Trainer Felix Magath traut RB Leipzig im DFB-Pokalfinale gegen die favorisierten Münchner einen Erfolg zu.

„Ich denke, dass die Leipziger in der besseren Position sind. Sie haben nichts zu verlieren“, sagte der 65-Jährige in der ARD wenige Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in Berlin. Wenn die Sachsen mutig auftreten würden, könnten sie den deutschen Fußball-Meister aus München durchaus in Schwierigkeiten bringen.