DFB-Pokal Mainz-Sportdirektor Schmidt vermeidet Bekenntnis zu Svensson

„Wir müssen das jetzt knallhart analysieren. Bo sitzt am Samstag gegen Leipzig auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen. Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage“, äußerte Schmidt nach dem 0:3 des Bundesliga-Schlusslichts beim Berliner Zweitligisten und ergänzte: „Ganz klar wollen wir das mit Bo schaffen. Aber so ein Spiel werden wir nicht schönreden“.