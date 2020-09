1. Runde im DFB-Pokal : Mainzer Pokal-Freude: Fans endlich wieder da

Mainz Mainz 05 bietet seinen Fans in der 1. Runde des DFB-Pokals kein rauschendes Fußball-Fest. Die schwache Vorstellung wird überstrahlt vom Stadion-Comeback der Zuschauer, die bald noch zahlreicher zurückkehren dürfen sollen.

Schon im ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart am 26. September könnten sogar 3400 Fans dabei sein, nachdem die Landesregierung am Freitag den Fußballvereinen in Rheinland-Pfalz eine Stadionauslastung von zehn Prozent erlaubt hat. Für die nähere Zukunft sei sogar eine Steigerung auf 20 Prozent denkbar, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Die Entscheidung obliege allerdings dem zuständigen Gesundheitsamt.