Endspiel in Berlin : Medizinischer Notfall vor Siegerehrung nach DFB-Pokalfinale

Endspiel in Berlin

Vor der Siegerehrung in Berlin kam es zu einem medizinischen Notfall. Foto: Robert Michael/dpa

Berlin Vor der Siegerehrung nach dem DFB-Pokal-Finale ist es am Spielfeldrand des Berliner Olympiastadions zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Ein Mann in der Nähe der Fotografentribüne musste an der Seitenlinie von Rettungskräften behandelt werden. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde die Person erfolgreich reanimiert. Der Mann hatte demnach wieder Puls und Atmung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.