DFB-Pokal : Mentale Herausforderung: BVB vor kniffligem Start

Dortmund Das erste Pflichtspiel wird für den BVB zu einer mentalen Herausforderung. Bei 1860 München wird sich zeigen, wie sie den Schock über die Tumor-Erkrankung von Sébastien Haller verarbeitet haben.

Die Vorfreude auf das Pokalspiel am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei 1860 München wird durch die Gedanken an den erkrankten Neuzugang getrübt. Bei allem Verständnis für die Betroffenheit beschwor Trainer Edin Terzic seine Profis, den Fokus auf die Partie beim Drittligisten zu richten: „Unsere Gedanken sind jeden Tag bei ihm. Aber darauf wird keiner mehr Rücksicht nehmen. Wir sind gefordert, damit professionell umzugehen.“

Watzke hofft auf ein „Jetzt-erst-Recht“

Ähnlich wie der Rose-Nachfolger verspürt auch Hans-Joachim Watzke zu Beginn des Fußball-Jahres 2022/23 ein mulmiges Gefühl. „Es könnte holprig werden“, orakelte der BVB-Geschäftsführer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf den Haller-Ausfall, hofft aber auf eine Jetzt-erst-Recht-Reaktion aller Beteiligten: „Das dürfen wir nicht als Alibi in irgendeiner Weise nutzen, sondern müssen das als Herausforderung sehen.“

Negative Auswirkungen durch Ausfall

In den beiden anspruchsvollen Generalproben für die Partie in München gegen spanische Clubs während des Trainingslagers in Bad Ragaz wurde deutlich, wie negativ sich der Ausfall von Haller auswirken kann. Sowohl die Partie gegen Valencia (1:3) als auch gegen Villarreal (0:2) ging verloren. In Abwesenheit des als Haaland-Ersatz eingeplanten und über 30 Millionen Euro teuren Zugangs von Ajax Amsterdam wurden selbst beste Chance leichtfertig vergeben. Das schürte Medienspekulationen über das angebliche Interesse des BVB an Mauro Icardi (Paris), Edin Dzeko (Mailand) oder Krzysztof Piatek (Hertha BSC).