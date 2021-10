DFB-Pokal : Modeste-Doppelpack: 1. FC Köln mit Sieg in Stuttgart

Modeste-Doppelpack: 1. FC Köln mit Sieg in Stuttgart

Joker Anthony Modeste (2.v.l.) war Kölners gefeierter Mann beim Sieg in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart Torjäger Anthony Modeste hat als Joker ein lange tristes Bundesliga-Duell im DFB-Pokal entschieden und den 1. FC Köln ins Achtelfinale geschossen.

Drei Tage nach dem emotionalen 2:2 im Derby gegen Bayer Leverkusen setzte Baumgart auf kräftige Rotation und tauschte gleich acht Spieler aus. Auch Modeste, erfolgreichster FC-Torschütze der Saison, fehlte nach seinem Doppelpack gegen Leverkusen in der Anfangself. Von der Bank aus musste er beobachten, wie sich eine ausgeglichene, aber zähe erste Halbzeit entwickelte.

Defensiv standen beide Teams sicher, nach vorne fehlte beiden die Inspiration. Emsig tigerte Baumgart im kurzärmeligen T-Shirt bei neun Grad Celsius in seiner Coachingzone herum. Attraktive Strafraumszenen bekam er in der ersten Hälfte wie die Zuschauer nicht zu sehen.

Der Kölner Pokal-Torhüter Marvin Schwäbe war lange ebenso wenig gefordert wie VfB-Ersatzkeeper Bredlow. Erst als sich der in dieser Saison torgefährliche VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos kurz vor der Halbzeit von der Strafraumgrenze abzog, war Schwäbe zur Parade gezwungen (44.).

Aufseiten der Gastgeber sollte Daniel Didavi das Angriffsspiel antreiben. Der Spielmacher-Routinier war einer von drei Neuen in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin am vergangenen Sonntag. Auch mit dem 31-Jährigen als Ballverteiler fehlte es aber an Präzision im vorderen Angriffsdrittel.