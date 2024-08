DFB-Pokal Mönchengladbach nach Rückstand in Aue noch sicher weiter

Erst in der Trinkpause konnte Trainer Gerardo Seoane sein Team neu einstellen - und das fruchtete. Neuzugang Kevin Stöger übernahm im Mittelfeld das Kommando, verteilte die Bälle geschickt auf die konsequent an den Linien agierenden Außenbahnspieler, die dann mit ihren Flanken und Durchbrüchen für Gefahr sorgten. So war der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Nachdem zunächst noch Kou Itakura (31.) und Stöger (32.) gescheitert waren, machte es Honorat kurz darauf besser und versenkte einen Fallrückzieher im Tor.