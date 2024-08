DFB-Pokal Mühsamer Premieren-Sieg für Struber: Köln schlägt Sandhausen

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln ist im DFB-Pokal durch den ersten Pflichtspiel-Sieg in dieser Saison in die zweite Runde eingezogen. Das Team von Trainer Gerhard Struber mühte sich nach zwei vergeblichen Anläufen in der Liga zu einem 3:2 (2:0, 2:2)-Sieg in der Verlängerung beim SV Sandhausen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mathias Olesen in der 116. Minute.