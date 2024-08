DFB-Pokal Münster-Coach verspricht: Werden über uns hinauswachsen

Das Bundesliga-Gründungsmitglied war im Sommer nach 33 Jahren wieder in die Zweitklassigkeit aufgestiegen. Dort bezahlt Münster bislang aber trotz meist guter Leistungen noch Lehrgeld. Am Samstag etwa kassierte die Hildmann-Truppe in Kaiserslautern kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 0:1-Endstand. Mit bislang erst einem Punkt aus drei Spielen ist der Aufsteiger noch sieglos. „Ich bin mir aber sicher, dass wir uns bald belohnen werden“, sagte der Preußen-Trainer.