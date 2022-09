DFB-Pokal : Nagelsmanns Luxusproblem: Training besser als manches Spiel

Köln Rechtzeitig vor dem Start der heißen Wochen ist beim FC Bayern München niemand mehr verletzt. Das gibt Trainer Julian Nagelsmann viele Möglichkeiten, könnte aber auch für einige Härtefälle sorgen.

Nagelsmann als Moderator gefragt

Eine „Qual“, über die sich Julian Nagelsmann nicht beschwert. „Für mich ist es nicht ganz leicht. Aber lieber so als anders“, sagte er. Gegen Köln hätten alle spielen wollen, sagte der Trainer: „Das klingt selbstverständlich. Ist es in einem Pokalspiel gegen einen Drittligisten aber nicht. Dieser Geist ist sehr wichtig. Die Konkurrenz-Situation zwingt den ein oder anderen auch dazu.“

Tel überrascht - und bekommt Einlauf

Insgesamt verschärfte Nagelsmann am Mittwoch sein Luxusproblem, weil er die beiden jungen Sommer-Zugänge Tel (17) und Gravenberch (20) von Beginn an brachte. Als Schützen der ersten beiden Tore und auffälligste Spieler der ersten Halbzeit wiesen sie nach, dass sie echte Alternativen sein können.

Das überraschte manch Außenstehenden bei Teenager Tel, den noch nicht viele als so konkurrenzfähig auf dem Zettel hatten. In den ersten Wochen, so erzählte Nagelsmann, habe es der Franzose auch „teilweise übertrieben“. Der 17-Jährige habe im Training mit den Top-Stars „viel Mut gezeigt, was mir gefällt“, sagte Nagelsmann. Aber er spielte den Ball so ungern ab.