DFB-Pokal Orban: Erneuter Finaleinzug für RB Leipzig wäre „Riesending“

Als Favorit will Orban den Titelverteidiger nicht bezeichnen. Die Chancen stünden 50:50, sagte er. „Wenn wir im Vergleich mit Freiburg nach Marktwerten auf dem Papier gehen, sind wir vorne, aber wenn das Spiel angepfiffen wird, zählt das nicht. Es zählt, wer es mehr will und wer bereit ist, zu leiden.“ Das Halbfinale in Freiburg wird am Abend um 20.45 Uhr angepfiffen.