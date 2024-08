DFB-Pokal Paderborn erreicht beim Bremer SV souverän 2. Pokalrunde

Zweitligist SC Paderborn ist problemlos in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Regionalligisten Bremer SV gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok mit 4:0 (1:0). Paderborn überzeugte in der frühen Saisonphase bereits durch zwei Siege in der 2. Liga.