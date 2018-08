später lesen Hünemeier mit Doppelpack Paderborn mit 2:1 gegen Ingolstadt in der nächste Runde FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Rückkehrer Uwe Hünemeier hat dem SC Paderborn den Weg in die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals geebnet. In seinem ersten Spiel für seinen alten Club erzielte der zuletzt in England aktive Abwehrspieler beide Treffer zum 2:1 (2:0) gegen den Zweitliga-Konkurrenten FC Ingolstadt 04. dpa