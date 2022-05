Stimmen zum Pokal-Endspiel : Pokalsieger Tedesco: „Ein Glas Rotwein in der Ecke“

Pokalsieger Tedesco: „Ein Glas Rotwein in der Ecke“

Berlin RB Leipzig gewinnt nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg erstmals den DFB-Pokal.

RB-Trainer Domenico Tedesco: „Ich glaube, dass die Mannschaft mehrmals bewiesen hat, dass sie Charakter hat, dass sie Mentalität hat. Wir haben einen starken Zusammenhalt. Die Spieler die reinkamen, haben es sehr gut gemacht. Ich bin überglücklich, sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat extreme Widerstandsfähigkeit gezeigt. Ich habe immer wieder betont, dass wir damals im Dezember eine intakte Mannschaft vorgefunden haben. Jesse Marsch hat die Mannschaft so hinterlassen, zwei Pokalrunden bestritten, auch er hat einen großen Anteil.“

Tedesco zum Party-Marathon und zur Bierdusche: „Ich feiere nicht so gerne, bin auch nicht so der große Tänzer, wir haben 200 Mitarbeiter, die auf uns warten, das ist auch ein Sieg für sie. Ich trinke eher ein Glas Rotwein in der Ecke. Aber ich muss noch einige Spieler nass machen, das kriegen sie zurück.“