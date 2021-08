DFB-Pokal : Protest nach Wechselfehler: VfL-Fehlstart für van Bommel

VfL-Trainer Mark van Bommel (l) wechselte in der Verlängerung auch noch weitere drei Spieler ein und vollzog damit insgesamt sechs Wechsel. Foto: Marco Steinbrenner/Kirchner-Media/dpa

Wolfsburg Nach dem Wechselfehler des VfL Wolfsburg hat Gegner Münster einen Protest gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels eingelegt. Der VfL hat die Verantwortung eingeräumt, das Sportgericht wird nun entscheiden.

Der VfL Wolfsburg habe nach dieser peinlichen Panne „kurzzeitig darüber nachgedacht, alle Beteiligten zu einem Volkshochschul-Grundkurs „Richtig Lesen“ anzumelden“, schrieb der Geschäftsführer Sport am Montag in einer Mitteilung seines Clubs. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber hat die regelwidrige Einwechselung eines sechsten Spielers und die Nicht-Kenntnis der entsprechenden DFB-Bestimmungen für den Fußball-Bundesligisten das nachträgliche Pokal-Aus zur Folge.

Denn Erstrunden-Gegner Preußen Münster legte einen Tag nach dem Wolfsburger 3:1-Sieg nach Verlängerung wie erwartet Einspruch gegen diese Wertung ein. Und der VfL übernahm die volle Verantwortung für seinen Fauxpas. „Dem VfL Wolfsburg ist ein Wechselfehler unterlaufen“, sagte Schmadtke. „Dies ist ausgesprochen ärgerlich, aber leider nicht mehr rückgängig zu machen.“ Man werde dafür Sorge tragen, „dass so etwas künftig nicht mehr passiert“.

Ähnlich klar ist auch: Dieser Wechselfehler wird unabhängig vom sportjuristischen Ausgang des Falls an dem neuen Wolfsburger Trainer Mark van Bommel hängenbleiben. Schmadtke betonte zwar am Montag, „keine personelle Konsequenzen aus dieser ärgerlichen Situation zu ziehen“. Aber der Niederländer nahm die verhängnisvolle Einwechslung des Schweizers Admir Mehmedi für Maximilian Philipp nun einmal vor.

Allein den Vierten Offiziellen zu fragen, ob er das noch darf oder nicht, zeigte ja: Niemand in dem üppig besetzten Staff des Champions-League-Teilnehmers kannte die Durchführungsbestimmungen des DFB, in denen es in Paragraf 31 anders als bei der EM oder dem olympischen Fußball-Turnier heißt: „Während des Spiels dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinaus gehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig.“