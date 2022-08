DFB-Pokal : Rasen ramponiert: RB Leipzig bei Teutonia Ottensen fraglich

Leipzig Die Austragung des nach Dessau verlegten Pokalspiels zwischen Fußball-Viertligist Teutonia Ottensen und Titelverteidiger RB Leipzig ist nach einer Verseuchung des Rasens fraglich.

„Wie es jetzt aussieht, kann man so nicht spielen. Das ist abgestorbener Rasen. Das ist toter Rasen, der auch so schnell nicht mehr nachwächst. Wir sind mit allen Beteiligten auf Lösungssuche. Es wird definitiv in dieser Woche eine Entscheidung fallen müssen“, sagte Benjamin Völker, Referat Sport der Stadt Dessau, dem MDR.