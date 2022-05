Nach Pokalsieg : RB-Chef Mintzlaff will „nächsten Schritt gehen“

RB-Chef Mintzlaff will „nächsten Schritt gehen“

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff will sein Team weiter verfeinern. Foto: Robert Michael/dpa

Leipzig RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff will einen großen Umbruch verhindern und den Kader weiter verfeinern.

„Wir wollen den nächsten Schritt gehen, was auch immer der nächste Schritt heißt. Wir haben die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt, trotzdem ist es unser Anspruch, uns jedes Jahr weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir einen Kader, der geschlossen in sich stimmig ist“, sagte Mintzlaff beim Empfang der Mannschaft in Leipzig.