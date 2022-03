DFB-Pokal : RB Leipzig im Halbfinale gegen Union - HSV gegen Freiburg

Die Pokal-Halbfinals der Männer werden am 19. und 20. April ausgespielt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Dortmund Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss auf dem Weg in sein insgesamt drittes DFB-Pokalfinale den 1. FC Union Berlin bezwingen. Die Sachsen empfangen Mitte April den Ligarivalen.

Im zweiten Halbfinale bescherte Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bei der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sendung „Sportschau“ aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund dem Zweitligisten Hamburger SV ein Heimspiel gegen den SC Freiburg.