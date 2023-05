DFB-Pokal RB Leipzig vor Pokalhalbfinale: „Nicht mehr draus machen“

Er selbst hat sein Verhalten an der Seitenlinie im Duell mit Kollege Christian Streich schon im Kopf. „Man geht in Deckung“, sagte Rose schmunzelnd. „Christian ist emotional, ich bin emotional. Wahrscheinlich können wir beide nach dem Spiel immer wieder über uns selber lachen - gerade wenn mal wieder was richtig daneben ging. Aber es ist schön, wenn man solche Typen hat. Im Spiel kümmern wir uns dann um uns, manchmal kann man sich auch gegenseitig beruhigen, da reicht manchmal ein Blick.“