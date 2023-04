DFB-Pokal Rose und das Wechsel-Shirt: RB-Trainer feiert Sieg

„Ich habe in der Kabine 15 bis 20 Minuten plus ein Wechsel-T-Shirt gebraucht, um wieder zu Atem zu kommen“, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 2:0 im Viertelfinale. Nach dem zweiten Tor durch Willi Orban in der Nachspielzeit war der Trainer im Vollsprint die 30 Meter zur feiernden Mannschaft gerannt.