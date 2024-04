Kaiserslautern fährt zum DFB-Pokal-Finale nach Berlin Tränen, Trauer und Triumphatoren

Saarbrücken · Das Saar-Pfalz-Derby als DFB-Pokal-Halbfinale hat besondere Emotionen freigesetzt. Am Ende bejubeln die Roten Teufel mit ihren Fans einen 2:0 (0:0)-Erfolg und damit den Einzug ins Endspiel am 25. Mai in Berlin. Der 1. FC Saarbrücken erwacht dagegen unsanft aus seinem Pokal-Märchen und weint bittere Tränen der Enttäuschung.

03.04.2024 , 16:31 Uhr

Ausgelassener Jubel mit den eigenen Fans im Ludwigspark: Kaiserslauterns Spieler tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Ajo! Lautre is schun widder do!“ und feiern nach dem Schlusspfiff. Foto: dpa/Uwe Anspach