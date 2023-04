DFB-Pokal Salihamidzic: „Hat doch nichts mit dem Trainer zu tun“

„Das ist für uns alle bitter, aber das hat doch mit dem Trainer nichts zu tun. Das ist ein Prozess. Er macht einen sehr guten Eindruck und einen sehr guten Job. Heute war das bitter für uns alle, aber Samstag geht es weiter“, sagte Salihamidzic. Am Samstag ist der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg zu Gast - jenem Team, dem er am Dienstagabend im Pokal unterlag.