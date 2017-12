Schalke-Coach Tedesco warnt vor Pokalspiel gegen Köln

Mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale will der FC Schalke 04 seine tolle Bundesliga-Hinrunde krönen. Allerdings rechnet Trainer Domenico Tedesco im Achtelfinal-Duell mit Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln am Dienstag (20.45 Uhr) mit einer „sehr, sehr sensiblen“ Partie. dpa

„Köln ist wieder beisammen. Die Mannschaft kann viel mehr, als ihr Tabellenplatz aussagt. Sie haben nichts zu verlieren. Das wird ein dicker Brocken für uns“, warnte der Trainer des Bundesliga-Zweiten. „Aber wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“

Die Kölner holten am Samstag beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga und schlossen die Hinrunde mit nur sechs Punkten als abgeschlagener Tabellenletzter ab. Tedesco kündigte an, dass er im Pokalspiel gegen den Außenseiter auf den identischen Kader wie zuletzt beim 2:2 in Frankfurt setzen kann.

