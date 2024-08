DFB-Pokal Schiedsrichter Brych gibt Comeback in Aalen

„Felix Brych ist fit. Felix Brych hat seine Leistungsprüfung bestanden“, hatte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher erklärt. „Ich glaube, jede Liga in Europa kann sich glücklich schätzen, einen Felix Bruch zu haben.“ Mit seiner Art, Spiele zu leiten, habe er weltweit Anerkennung erworben. Brych ist seit 1999 DFB-Schiedsrichter, seit 2004 leitet er Spiele im Oberhaus und pfiff unter anderem auch bei der WM 2014 in Brasilien und 2018 in Russland.