Fußball Schiri-Entscheidung ärgert starke Stuttgarter

Trotz des Ärgers und der Niederlage durften die Stuttgarter stolz sein auf ihre Leistung in einem teilweise begeisternden Pokal-Fight beim Bundesliga-Tabellenführer. „Großes Lob und großen Respekt. Das war der beste Gegner, den wir diese Saison in der BayArena hatten“, sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso anerkennend. Das Lob nahm Hoeneß gerne an. „Es war ein großartiges Fußball-Spiel. Wir können stolz sein auf das, was wir gezeigt haben.“ Doch Bayer habe durch den Siegtreffer in der 90. Minute einen „lucky punch gesetzt, der uns sehr weh tut“.