DFB-Pokal Selke trifft: Hamburger SV in Meppen ohne Mühe

Vor 12 959 Zuschauern in der ausverkauften Hänsch-Arena machten Immanuel Pherai (17. Minute) und Miro Muheim (31.) mit ihren Treffern schon vor der Pause alles klar. Nach dem Seitenwechsel schraubten der erst kurz zuvor eingewechselte Davie Selke (56.), erneut Pherai (59.), Fabio Baldé (71.), ein Eigentor von Tim Möller (80.) und Robert Glatzel (89.) das Ergebnis in die Höhe. Daniel Haritonov gelang in der Schlussminute der Ehrentreffer für die Gastgeber.