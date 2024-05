DFB-Pokal Social-Media-Affinität? Hat Funkel „null Komma null“

Ob er die Trophäe mit seinen 70 Jahren am Samstag noch einmal in seinen Händen halten darf? Selten ging eine Mannschaft als so krasser Außenseiter in das Finale von Berlin. „In einem Spiel - das weiß ich von meinem hochgeschätzten Kollegen Otto Rehhagel - ist alles möglich. So unwahrscheinlich es im Vorfeld auch erscheint“, sagt der Trainer des Fußball-Zweitligisten vor der Herausforderung gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen im Olympiastadion (Anpfiff 20.00 Uhr/ARD und Sky).