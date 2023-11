DFB-Pokal „Souverän gemacht“: Bayern-Aus wertet Eintracht-Sieg auf

Nun ist die Eintracht, die im Sommer zum dritten Mal in sieben Jahren das Endspiel erreicht hatte, einer von nur sechs Erstligisten im Achtelfinale. Das Spiel in Köln war aber auch der Start einer ungewöhnlichen Serie von wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspielen in Serie. Von Samstag an sind es auch wegen des NFL-Gastspiels in Frankfurt innerhalb von neun Tagen drei in Berlin, Helsinki und Bremen. „Das wird herausfordernd für uns. Vor allem für die Spieler“, sagte Toppmöller: „Wir müssen den Fokus auf Regeneration, viel Schlaf und gute Ernährung legen, damit wir maximal frisch in die Spiele gehen können.“