DFB-Pokal Standard-Gegentore sind bei Leverkusen „ein großes Thema“

„Jedes Spiel ist ein Unterricht für meine Spieler“, sagte Alonso. In Sandhausen tat sich der Favorit schwer. Erst in der Schlussphase ebneten drei Treffer den Weg in die nächste Runde. Alonso hatte zahlreiche Stammkräfte zunächst geschont. „Es war ein typisches Pokalspiel“, sagte der 41-Jährige, der nach einer Stunde reagierte und viermal wechselte. Danach entschieden die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten. „Ich bin total überzeugt, dass wir jeden Spieler brauchen in dieser Saison“, sagte Alonso.