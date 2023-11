DFB-Pokal Streich lobt Kruse vor Wiedersehen: „Riesenfußballer“

In der DFB-Pokalpartie gegen den SC Paderborn kommt es für Freiburgs Trainer Christian Streich zum Wiedersehen mit seinem früheren Schützling Max Kruse. Der Offensivspieler spielte in der Saison 2012/13 beim SC Freiburg. „Das war ein äußerst intensives und extrem erfolgreiches Jahr, in dem wir Fünfter geworden sind“, erinnerte sich SC-Trainer Christian Streich vor dem Spiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) zurück „Ich hätte ihn gerne länger gehabt, weil er ein Riesenfußballer ist“, sagte der Coach.