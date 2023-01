DFB-Pokal : Stuttgart gewinnt trotz Slapstick-Eigentor aus 48 Metern

Paderborn Erst fabriziert der VfB Stuttgart ein Rekord-Eigentor im DFB-Pokal, dann rennt er beim Zweitligisten SC Paderborn planlos an. Doch die Wende gelingt noch.

Nachdem der VfB Stuttgart in der fünften Minute der Nachspielzeit den Pokal-Fight beim Zweitligisten SC Paderborn mit 2:1 (0:1) für sich entschieden hatten, wurde es hochemotional. Trotz eines frühen Slapstick-Eigentors von Konstantinos Mavropanos erreichte der VfB Stuttgart erstmals seit sieben Jahren wieder das Viertelfinale des DFB-Pokals. Dank der späten Treffer von Gil Días (86.), und Serhou Guirassy (90.+5) setzte sich der Tabellen-15. der Bundesliga am Dienstag mit einem Endspurt beim Zweitliga-Fünften SC Paderborn durch.

Kurioser Rekord

Endo als Antreiber

Die Rollen waren fortan klar verteilt. Der Bundesligist hatte, angetrieben vom unermüdlichen Kapitän Wataru Endo, fast die komplette Zeit über den Ball und rannte an. Die defensiv schon in der Grundformation mit einer Fünferkette angetretenen Paderborner, bei denen die erst drei Tage zuvor verpflichtete Chelsea-Leihgabe Bashir Humphreys (19) direkt in der Startelf stand, warfen sich in jeden Ball und lauerten auf Konter. Den ließen die Schwaben bis zur Pause zwar nicht wirklich zu, doch vorne fanden sie ebenfalls kaum Lücken. 8:0 Torschüsse waren bis zur Pause für den VfB notiert und 70 Prozent Ballbesitz - doch es stand 0:1.